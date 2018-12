Idar-Oberstein (ots) - Am 01. Dezember zwischen 02.30 Uhr- 09.20 Uhr stieß ein bislang unbekannter Autofahrer gegen einen, in der Höckelböschstraße parkenden PKW. Im Anschluss entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 2000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der im Pressekontakt aufgeführten Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Telefon: 06781-5610

piidar-oberstein@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell