POL-PDNR: Wissen - Diebstahl und Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

57537 Wissen, Stadtgebiet (ots) - Vermutlich am Fr., dem 23.02.2018, in der Zeit von 09:30 - 10:30 Uhr, beschädigten unbekannte Täter im Stadtgebiet von Wissen den Pkw Mercedes eines 83-jährigen Fahrzeughalters, indem der auf dem Kühler befindliche Mercedes-Stern abgebrochen und entwendet, sowie der linke Außenspiegel nach vorne geklappt und die Spiegelaufhängung beschädigt wurde. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500,-EUR. Der Fahrzeughalter hielt sich mit seinem Fahrzeug an verschiedenen Örtlichkeiten im Stadtgebiet Wissen auf, sodass die Tatörtlichkeit nicht bekannt ist. Evtl. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Wissen zu melden.

