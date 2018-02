POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Flucht

Altenkirchen (ots) - Altenkirchen: Am frühen Dienstagmorgen kam es in der Kumpstraße zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein Mercedes-Benz-Fahrer fuhr mit seinem PKW in Fahrtrichtung Kettenhausen. Dabei kam er zu weit nach links und kollidierte mit dem Spiegel eines entgegenkommenden PKW. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei in Altenkirchen bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02681/946-0.

