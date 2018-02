POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Betzdorf vom 26.02.2018

Betzdorf (ots) - Wallmenroth - Diebstahl von Schrott; Bislang unbekannte Täter entwendeten von einem Grundstück eines Heizungs- und Sanitärbetriebes in Wallmenroth, Tiergartenstraße, ca. 1,5 Tonnen Schrott. Entwendet wurden Heizkessel und Heizkörper. Der Tatzeitraum dürfte von Samstag, 24.02.2018, 18:30 Uhr bis Sonntag, 25.02.2018, 15:00 Uhr liegen. Der Schrott dürfte mit einem Transporter oder Lkw Abtransport worden sein. Hinweise unter 02741/9260 an die Polizei in Betzdorf.

