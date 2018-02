POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizei Linz am Rhein vom Sonntag, 25.02.2018 (Zeitraum vom Freitagmorgen, 23.02.-Sonntagmorgen,25.02.2018)

Neuwied (ots) - Pressemitteilung der Polizei Linz am Rhein

1. Sachbeschädigung einer Dixi-Toilette in Bad Hönningen In der Zeit vom Donnerstag, 22.02.2018 bis Freitag, 23.02.2018 wurde durch unbekannte Täter in einer Dixi-Toilette, welche auf dem Parkplatz neben der Grundschule in der Bischof-Stradmann-Straße in Bad Hönningen stand, ein Papiertuchhalter angezündet. Zwei Tage zuvor gab es bereits eine Sachbeschädigung an einem Becken der Toilette. Wer kann Angaben zum Sachverhalt oder zu auffälligen Personen auf dem Parkplatz machen? Hinweise an die Polizei Linz am Rhein Tel: 02644-943-0 Fax: 02644-943-100 @: pilinz.wache@polizei.rlp.de

2. Diebstahl von 2 E-Bikes in Unkel In der Zeit vom Freitag, 12.01.2018 bis Freitag, 23.02.2018 wurden aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Eschenbrenderstraße in Unkel, zwei E-Bikes der Marke Giant Explore entwendet. Ein Rad war schwarz rot und das andere schwarz.

3. Ladendiebstahl im Meusch-Center in Linz am Rhein Der Polizei wurde am Freitagabend, 23.02.2018 gg. 19:39 Uhr durch eine Zeugin eine Ladendiebin mitgeteilt, die sowohl im Geschäft Ernsting's family als auch im Geschäft KIK im Meusch-Center in Linz diverse Artikel entwendet haben soll. Die Zeugin konnte beobachten, wie die Diebin die Sachen zu einem Fahrzeug auf dem Parkplatz brachte und anschließend die Örtlichkeit verließ. Durch Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug festgestellt werden. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle und Fahrzeugkontrolle, konnten diverse Gegenstände festgestellt und sichergestellt werden.

4. Fahren ohne Fahrerlaubnis in Unkel Am Freitag, 23.02.2018 gg. 20:15 Uhr wurde durch die Polizei ein Pkw in der Straße "Im Kellborn" in Unkel kontrolliert. Der Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, die Beifahrerin und Halterin des Fahrzeugs war im Besitz einer Fahrerlaubnis. In Folge erwarten die Beiden 2 Strafanzeigen.

5. Körperverletzung in Rheinbrohl Am Samstag, 24.02.2018 gg. 14:11 Uhr kam es in der Bachstraße in Rheinbrohl zu einer Körperverletzung durch zwei Täter. Der Geschädigte beging die Bachstraße in Richtung Kaltenbachtal. Er konnte zwei männliche Personen wahrnehmen. Als diese auf gleicher Höhe mit ihm waren, schlugen sie plötzlich und unvermittelt gemeinsam mehrmals auf den Körper und das Gesicht des Geschädigten ein. Anschließend entfernten sie sich in Richtung Kehrstraße. Der Geschädigte erlitt Prellungen im Gesicht.

Täterbeschreibung:

Täter 1 - ca. 30 Jahre alt - möglicherweise Südländer - ca. 180 cm groß - schlank - Basecap - schwarze Daunenjacke - Jeans

Täter 2 - ca. 30 Jahre alt - ca. 180 cm groß - schlank - dunkle Strickmütze - dunkle Jacke - Jeans

Wer kann Angaben zum Sachverhalt oder zu auffälligen Personen machen? Hinweise an die Polizei Linz am Rhein ïEUR¨: 02644-943-0 ïEUR¶: 02644-943-100 (Fax) @: pilinz.wache@polizei.rlp.de

6. Sachbeschädigung am Pkw in Linz am Rhein Am Samstag, 24.02.2018 wurde in der Zeit von 18:20 Uhr bis 18:25 Uhr in dem Lindenweg in Linz am Rhein ein Fahrzeug beschädigt. An der Heckscheibe konnte eine Beschädigung in Größe von 10x10 cm festgestellt werden.

7. Trunkenheitsfahrt in Bad Hönningen Am Samstag, 24.02.2018 gg. 20:55 Uhr wurde durch die Polizei ein Fahrzeugführer eines Pkw Im Mannenberg in Bad Hönningen kontrolliert. Beim Fahrer konnte Atemalkohol in Höhe von 0,82 Promille festgestellt werden. In Folge wurde die Weiterfahrt untersagt, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und eine Anzeige gefertigt.

8. Fahren ohne Fahrerlaubnis und Einfluss von Drogen Am Sonntag, 25.02.2018 gg 01:30 Uhr wurde durch die Polizei in der Bruchhausener Straße in Unkel ein Pkw festgestellt. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Des Weiteren konnte bei dem Fahrer der Führerschein sichergestellt werden, weil eine sofortige Entziehung der Fahrerlaubnis durch die Kreisverwaltung Neuwied angeordnet war. Aus diesem Grund hätte er sein Fahrzeug nicht mehr führen dürfen. Der Beifahrer führte mehrere Tütchen mit Cannabis mit, welche ebenfalls sichergestellt wurden. Zu allen Sachverhalten wurden 3 Strafanzeigen gefertigt.

