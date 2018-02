POL-PDPS: Ladendiebstahl mit Waffe

Pirmasens (ots) - Am Samstag, den 24.02.2018, gegen 08:15 Uhr ereignete sich in einem Supermarkt in der Wiesenstraße ein Ladendiebstahl unter dem Mitführen eines Messers. Während des Einkaufs nahm ein 40-jähriger Mann einen Schokodrink aus dem Regal, öffnete den Drehverschluss und trank aus der Flasche. Danach stellte er die Flasche wieder in das Regal und begab sich zur Kasse. Nachdem der Mann den Kassenbereich passiert hatte, wurde er durch den Ladendetektiv angesprochen. Die Polizei wurde hinzugezogen. Bei der anschließenden Personendurchsuchung wurde ein Messer aufgefunden und sichergestellt. Der Dieb wird wegen Diebstahls mit Waffen angezeigt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell