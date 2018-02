POL-PDPS: Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Rodalben (ots) - Am 24.02.2018 gegen 01:00 Uhr beschädigen bislang unbekannte Täter die rechte Seitenscheibe der Bushaltestelle in der Hauptstraße in Rodalben. Der Gesamtschaden beträgt ca. 1.500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, sich unter der Telefonnummer 06331/520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.

