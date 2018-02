POL-PDPS: Sachbeschädigung an einer Reifenwerkstatt

Pirmasens (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 23.02.2018, 19:00 Uhr und dem 24.02.2018, 11:00 Uhr wurde durch unbekannte Täter die Plastikverkleidung des Zugangstores der Werkstatt in der Kronprinzenstraße eingetreten/eingeschlagen. In der Werkstatt selbst wurde nichts entwendet. Eine alte Autobatterie, die der Firmeninhaber als Türstopper nutzte, wurde durch die Täter entwendet. Gesamtschaden ca. 270 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.

