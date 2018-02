POL-PDNR: Fehlendes Kennzeichen entlarvt Trunkenheitsfahrt

Neuwied (ots) - Einer Polizeistreife fällt am frühen Samstagmorgen in der Hermannstraße ein Pkw auf, dem das vordere Kennzeichen fehlt. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt wird das Auto am Güterbahnhof gestellt. Bei dem 30jährigen Fahrzeugführer aus Polch wird schnell Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Da er einen freiwilligen Atemalkoholtest nicht machen möchte, wird ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Ob er seinen Führerschein auch noch abgeben muss, wird das Ergebnis der Blutprobe zeigen. Das fehlende Kennzeichen hatte der Polcher übrigens verloren. Er hatte es nach Aushändigung nur noch nicht wieder am Auto angebracht.

