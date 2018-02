POL-PDNR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Betzdorf vom 24.02.2018

Betzdorf (ots) - Diebstahl in Kirchen Am Freitag, den 23.02.2018, gegen 13:35 Uhr wurde die Polizei Betzdorf hinsichtlich eines Ladendiebstahles in einem Drogeriemarkt in Kirchen informiert. Unmittelbar vor dem Eintreffen der Polizei flüchteten die beiden männlichen Täter. Im Zuge der Strafanzeigenaufnahme wurde festgestellt, dass die Diebe hochpreisige Kosmetikprodukte im Wert von mehreren hundert Euro entwendet hatten. Einem aufmerksamen Bürger fiel in der Nähe des Drogeriemarktes ein Pkw mit einem auswärtigen Kennzeichen auf. Dies teilte er der Polizei mit. Aufgrund des Hinweises konnte ein Tatzusammenhang ermittelt und eine Fahndung eingeleitet werden was zu einer späteren Festnahme von mehreren Verdächtigen führte.

Verkehrsunfall in Kirchen Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag, den 23.02.2018, gegen 12:55 Uhr auf der B 62 zwischen dem Nord- und dem Südknoten. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens kam es zum Rückstau aus Fahrtrichtung Siegen kommend in Fahrtrichtung Betzdorf. Dies bemerkte ein 19 Jahre alter Verkehrsteilnehmer zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf das, vor ihm fahrendes Fahrzeug eines 18-jährigen auf. Hierdurch wurde der 18 Jahre alte Fahrzeugführer leicht verletzt. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von etwa 10000,-- EUR

Verkehrsunfallflucht in Brachbach Am Freitag, den 23.02.2018 kam es in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 21:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Austraße in Brachbach bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt entfernte. Eine 24 Jahre alte Frau hatte ihren Pkw am Fahrbahnrand abgestellt. Ein weiterer Verkehrsunfallbeteiligter befuhr offensichtlich die Austraße aus Fahrtrichtung Kirchen kommend in Richtung Mudersbach. Beim Vorbeifahren an dem ordnungsgemäß geparkten Fahrzeug touchierte dieser, vermutlich mit seinem Fahrerspiegel den Außenspiegel des geparkten Pkw. Dadurch entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Anstatt seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Betzdorf unter der Nummer 02741 / 9260 oder per Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

