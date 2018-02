POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Altenkirchen vom 25.02.2018

Hamm (Sieg) (ots) - Verkehrsunfallflucht Parkplatz Schützenstraße in Hamm(Sieg) Am 23.02.2018 im Zeitraum 11:30 - 13:35 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Schützenstraße in Hamm (Sieg). Am Fahrzeug, ein orangefarbener BMW, wurde ein Schaden am rechten Fahrzeugheck festgestellt. Der flüchtige Verursacher muss beim Ein- oder Ausfahren der Parklücke gegen das beschädigte Fahrzeug gestoßen sein. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise unter Tel. 02681/946-110.

