POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Neuwied vom 27.02.2018

Neuwied (ots) - Am gestrigen Montag zwischen 06:30 Uhr und 12:40 Uhr wurde in der Karl-Marx-Straße, Ecke Irlicher Weg in Neuwied Feldkirchen ein Pkw durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Das Fahrzeug wies Beschädigungen im Bereich des linken Außenspiegels, der Fahrertür und des Kotflügel auf. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Neuwied unter der Rufnummer 02631/8780 in Verbindung zu setzen.

