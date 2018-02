POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Betzdorf vom 27.02.2018

Betzdorf (ots) - Mudersbach - Verkehrsunfall Sachschaden; Etwa 4.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Montag, den 06.02.2018, gegen 08:05 Uhr, in Mudersbach. Eine 49-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Karl-Dressler-Straße in Richtung Industriestraße und beabsichtigte nach links in die Industriestraße in Richtung Brachbach einzubiegen. Dabei missachtete die 49-Jährige die Vorfahrt einer 36-Jährigen Pkw-Fahrerin, welche die Industriestraße in Richtung Brachbach befuhr. Es kam zu Kollision im Einmündungsbereich und es entstand Sachschaden.

Betzdorf - Verkehrsunfall Sachschaden; Bei einem Verkehrsunfall in Betzdorf am Montag, den 26.02.2018, gegen 09:34 Uhr entstand etwa 9.000 Euro Sachschaden. Ein 53-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Friedrichstraße aus Richtung Kirchen kommend. Dabei nutzte sie die mittlere von drei Fahrspuren in Richtung Alsdorf. Die 53-Jährige wechselte die Fahrspur nach links, um nach links auf das Parkdeck abzubiegen. Dabei übersieht sie den Pkw eines 66-Jährigen, welcher die linke Fahrspur in gleicher Richtung befährt. Es kommt zur Kollision beider Fahrzeuge und es entsteht Sachschaden.

Steinebach (Sieg) - Versuchter Einbruchdiebstahl aus Gartenhaus; Bislang unbekannte Täter brachen in ein Gartenhaus in der Schwedengrabenstraße in Steinebach ein. Offensichtlich wurde nichts entwendet, es entstand jedoch Sachschaden. Ein Fensterflügel war komplett aus dem Rahmen gehebelt / gerissen worden und lag neben der Hütte. Der Tatzeitraum dürfte zwischen Samstag, den 24.02.2017 und Sonntag, den 25.02.2018 liegen. Hinweise unter 02741/9260 an die Polizei in Betzdorf.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/9260

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell