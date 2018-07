POL-VIE: Einbrecher entwenden Bargeld und Schmuck

Nettetal - Bocholt (ots) - Am Samstag, zwischen 00:15 und 08:10 Uhr, drangen unbekannte Täter auf unbekannte Weise zunächst durch das Hoftor in den Innenhof des ehemaligen Gehöfts und von dort durch die Haustür in die Räumlichkeiten einer Tierarztpraxis und Wohnräume des Geschädigten ein. Hier wurden mehrere Räume durchsucht und aus einer Geldkassette Bargeld sowie Schmuck entwendet. Hinweise auf den oder die Täter, bzw. verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei Viersen, 02162 3770, entgegen.

