POL-VIE: Grefrath: Trickdiebe bestehlen Senior in dessen Wohnung

Grefrath (ots) - Unter dem Vorwand, dass sie dem Senior bei einem Umzug helfen wollten, verschafften sich zwei unbekannte Diebinnen Zutritt zu einer Wohnung eines 83-jährigen Grefrathers. Der Mann hatte zuvor eine Wohnungsannonce inseriert, worauf sich die Frauen zunächst telefonisch gemeldet hatten. Als sie zu einem vereinbarten Termin am gestrigen Donnerstag in der Wohnung des 83-järhigen auf der Umstraße erschienen, forderten sie vom Grefrather eine Unkostenpauschale von 50 Euro. Der Senior bezahlte das Geld. Als beide Frauen gegen 19.40 Uhr die Wohnung verlassen hatten, fehlte das Portemonnaie des Grefrathers. Die erste Frau hat kurzes, dunkles, krauses Haar, ist ca. 1,75 Meter gr0ß und hat eine dünne Statur. Sie ist etwa 40-45 Jahre alt. Die zweite Tatverdächtige hat dunkles Haar, welches sie zu einem Zopf gebunden hatte und hat ebenfalls eine dünne Statur. Sie ist ca. 1,80 Meter groß und ca. 20 Jahre alt. Beide sprachen Deutsch mit Akzent. Die Kripo fragt: Wer kann Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen Frauen geben. Erreichbar ist die Kripo in Kemoen unter der zentralen Rufnummer 02162-377-0 /wg. (922)

