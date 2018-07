POL-VIE: Viersen-Rahser: Senior bleibt mit Hausschuh im Pedal hängen und verursacht Unfall

Viersen-Rahser (ots) - Am Donnerstag, gegen 21.30 Uhr, wurden Polizeikräfte zu einem Verkehrsunfall auf der Nordstraße in Viersen gerufen. Ein 79-jähriger parkte sein Auto in der Garage. Beim Rangieren blieb der Viersener mit dem Hausschuh am Gaspedal hängen und der Wagen beschleunigte unbeabsichtigt. Die Fahrt endete jäh an der Rückwand der Garage. Bei dem Aufprall wurde der Viersener leicht verletzt. In einem Krankenhaus wurde er ambulant behandelt. /wg (920)

