POL-OE: Einbruch in Pfarrheim - Täter gesucht

Finnentrop (ots) - Bisher unbekannte Täter drangen vermutlich am Dienstagnachmittag in ein Pfarrheim in der Lennestraße in Finnentrop ein. Dazu hebelten sie ein Gitterfenster im Kellergeschoss auf und suchten, nachdem sie mehrere Innentüren aufbrachen, verschiedene Räume auf. Als die Pfarrerin gegen 18.30 Uhr das Gebäude betrat, hörte sie Geräusche aus dem zweiten Obergeschoss. Durch einen verglasten Vorbau sah sie eine männliche Person über das Dach laufen. Schließlich sprang der Unbekannte in eine sechs Meter tiefe Böschung und flüchtete in unbekannte Richtung. Es entstand ein Gesamtschaden im vierstelligen Bereich. Der Zeugin konnte den Täter folgendermaßen beschreiben: Ca. 20 - 25 Jahre alt, ca. 170 bis 180 cm groß, schlank Statur, dunkle Haare, schwarzes Kapuzensweatshirt und Jeans. Hinweise bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761 - 9269 -0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell