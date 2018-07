POL-VIE: Brüggen: Autoaufbrüche auf Waldparkplatz an Swalmener Straße

Brüggen (ots) - Ihr Auto ist kein Tresor! Dieses gern genommene Zitat soll als Appell verstanden werden, keine Wertgegenstände wie Taschen, Portemonnaies oder Mobiltelefone sichtbar im Fahrzeug zurück zu lassen, wenn Sie wandern gehen oder sonst Ihr Auto verlassen. Denn: Gelegenheit macht bekanntermaßen Diebe. Besonders auf Parkplätzen an Seen oder anderen Naherholungsgebieten werden immer wieder Autos aufgebrochen. Am Donnerstag wurden der Polizei drei Autoaufbrüche auf einem Waldparkplatz an der Swalmener Straße angezeigt. Zwischen 12.00 und etwa 16.00 Uhr schlugen Unbekannte Scheiben der Autos ein und stahlen unter anderem ein Portemonnaie mit Bargeld und persönlichen Papieren wie Führerschein, Krankenversicherungskarte und Bankkarte. Hinweise auf den oder die Täter bitte an die Kriminalpolizei über die zentrale Erreichbarkeit 02162/377-0. /wg (917)

