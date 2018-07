POL-VIE: Kreispolizeibehörde Viersen: Begrüßung von 28 Kommissarsanwärterinnen und- anwärtern bei der Polizei Viersen

28 Anwärterinnen und Anwärter beginnen ihre Ausbildung in Viersen. Herzlich willkommen! (Foto: Polizei Viersen / MiR) Bild-Infos Download

Kreispolizeibehörde Viersen (ots) - Nach einem knappen Jahr der Vorbereitung auf den praktischen Polizeidienst in der Fachhochschule geht es nun für den Polizeinachwuchs des Einstellungsjahrgangs 2017 endlich mit der richtigen Polizeiarbeit los. Heute begrüßten Kriminaldirektor Uwe Fahlbusch in Vertretung des Abteilungsleiters sowie Führungskräfte, Gleichstellungsbeauftragte und Vertreter des Personalrats die 28 jungen Menschen, die für die nächsten zwei Jahre ihres dualen Studiums bei der Polizei NRW ihre praktischen Erfahrungen in der Kreispolizeibehörde Viersen sammeln werden. Während ihrer praktischen Ausbildungsabschnitte werden sie immer wieder zur Polizei Viersen zurückkehren und in den verschiedensten Aufgabenbereichen eingesetzt werden. Beginnen werden die jungen Kolleginnen und Kollegen als dritter Mann oder als dritte Frau im Wach- und Wechseldienst der Polizei Viersen, wo sie sicherlich in den nächsten Wochen der Bevölkerung in allen vier Wachbereichen bei Einsätzen oder Präsenzstreifen begegnen werden. "Herzlich willkommen, wir werden Ihnen die ersten Schritte des praktischen Polizeilebens sehr gerne beibringen. Wir freuen uns auf Sie, unsere neuen Auszubildenden. Wir wünschen Ihnen gute Erfahrungen bei der Polizei, ein stets glückliches Händchen, Spaß an Ihrem Beruf und bleiben Sie gesund! Wenn Sie am Ende Ihrer Ausbildung und im weiteren Verlauf ihres Berufslebens stets sagen können: Ja, genau das ist der richtige Beruf für mich, meine Entscheidung zur Polizei zu gehen, war richtig, dann haben sie alles richtig gemacht! Denken Sie stets daran: Sie arbeiten für das Wohl der Bevölkerung, die Sie letztendlich auch für Ihre Arbeit bezahlt. Mit dieser Einstellung, guten Lehrmeistern und Ihrem persönlichen Engagement zu lernen, werden Sie gute Polizistinnen und Polizisten werden!", mit diesen Worten verabschiedete der stellvertretende Abteilungsleiter die jungen Nachwuchskräfte in ihre Dienststellen auf den Wachen im Kreisgebiet. Genau Ihr Fall? Wer sich in zwei Jahren auch auf einem Begrüßungsfoto sehen möchte, der kann sich noch bis Oktober online für die Laufbahn bei der Polizei NRW bewerben. Infos gibt es hier https://viersen.polizei.nrw/artikel/bewirb-dich-jetzt-noch-bis-zum-8-oktober oder persönlich beim Personalwerber der Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162/3773333./ah

