POL-VIE: Niederkrüchten-Overhetfeld: Falscher Wasserwerker bestiehlt Seniorin

Niederkrüchten-Overhetfeld (ots) - Am Freitag, gegen 11.00 Uhr, klingelte ein Mann an der Haustür einer 80-Jährigen auf der Straße 'An der Kapelle' in Overhetfeld. Der Mann gab sich als Mitarbeiter des Wasserwerks aus. Er müsse die Leitungen überprüfen und wies die Seniorin an, den Hauptwasserhahn zu schließen. Als die Frau aus dem Keller zurück war, hatte der Dieb mit der Handtasche der Frau bereits das Weite gesucht. Der falsche Handwerker ist ca. 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er trug dunkle Arbeitskleidung und hatte ein DN A 5 -Klemmbrett bei sich. Nach dem Diebstahl stieg der Dieb als Beifahrer in einen silbernen Pkw. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Tatverdächtigen und den silbernen Pkw unter der 02162/377-0. /wg (923)

