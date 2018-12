Trier (ots) - Am Montag, den 03.12.2018, kam es gegen 07:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Christophstraße/Deworastraße in Trier. Dabei hielt ein nicht unfallbeteiligter Verkehrsteilnehmer mit seinem weißen Kastenwagen (Kennzeichen unbekannt) an, um den aus der Deworastraße kommenden PKW das Einbiegen zu ermöglichen. Dieser PKW, ein roter Seat wurde wenig später in einen Unfall verwickelt. Der Fahrer des weißen Kastenwagens wurde möglicherweise Zeuge des Unfalls und wird gebeten, sich bei der Polizei in Trier (Südallee 3, Tel.: 0651-9779 3200) zu melden. Andere Personen, die ebenfalls Zeugen des Unfalls wurden und Angaben zum Unfallhergang machen können, werden angehalten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

