Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Brand in Bahnsteigunterführung im Bahnhof Esslingen

Esslingen (ots)

Derzeit finden in der Bahnhofsunterführung im Bahnhof Esslingen Bauarbeiten statt. Gestern Abend (25.03.2019) gegen 21:15 Uhr gerieten auf Höhe des Treppenaufganges zu Gleis 7/8 Kartonagen und sowie Holzpaletten mit Baustellenabfall in Brand. Nach bisherigen Ermittlungen ist nicht auszuschließen, dass Fremdeinwirkung den Brand ausgelöst hat. Durch das Feuer wurde auch die Beleuchtung der Unterführung beschädigt. Zeitweise musste der Treppenaufgang zu Gleis 7/8 auf Grund starker Rauchentwicklung gesperrt werden. Der Zugverkehr war jedoch nicht beeinträchtigt. Das Feuer wurde die Feuerwehr Esslingen gelöscht. Streifen des Bundespolizeireviers Stuttgart und des Polizeireviers Esslingen befanden sich ebenfalls am Einsatzort. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Die Bundespolizeiinspektion Stuttgart hat die Ermittlungen übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer +49711870350 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Dieter Natterer

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Bundespolizeirevier Heilbronn

Telefon: 07131 / 888260 31

E-Mail: dieter.natterer@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell