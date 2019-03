POL-RT: Einbruch; Verkehrsunfälle, teils mit Zeugenaufruf; Sommerreifen gestohlen (Zeugenaufruf); Streit in Asylunterkunft; Pkw-Lenker schlägt zu (Zeugenaufruf); Mädchen belästigt (Zeugenaufruf); Widerstand

Polizeipräsidium Reutlingen

In Firma eingebrochen

Ein Unbekannter ist in der Zeit von Donnerstag, 17 Uhr, bis Freitag, sechs Uhr, in eine Firma in der Rainlenstraße eingebrochen. Der Täter brach ein Fenster eines Garagentores auf und gelangte so in die Büroräume. Diese durchsuchte er nach Stehlenswertem und fand unter anderem Bargeld. Anschließend machte er sich unerkannt aus dem Staub. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen. (jw)

Esslingen (ES): Unfall verursacht und davongefahren (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Esslingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend auf der B 10 ereignet hat. Ein 30-jähriger BMW-Fahrer war gegen 20.50 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Göppingen unterwegs, als kurz vor der Ausfahrt Pliensauvorstadt ein Pkw von links nach rechts wechselte. Das Fahrzeug drängte dabei derart zwischen den BMW und einen davor fahrenden Lkw, dass der 30-Jährige nach rechts ausweichen musste und mit den dortigen Leitplanken kollidierte. Der unbekannte Pkw, bei dem es sich um einen Mercedes-Kombi handeln könnte, fuhr in der Folge an der Ausfahrt Pliensauvorstadt von der Bundesstraße ab. Der Blechschaden am BMW beläuft sich auf rund 9.000 Euro. Ebenfalls wurden mehrere Meter Leitplanken beschädigt. Zeugenhinweise bitte unter 0711/3990-330. (mr)

Esslingen (ES): Zwei Komplettsätze Sommerreifen gestohlen (Zeugenaufruf)

Zwei Komplettsätze Sommerreifen sind aus einer Gemeinschaftstiefgarage in der Karlsbader Straße in Oberesslingen gestohlen worden. Am Donnerstag gelangte ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von 8.15 Uhr bis 17 Uhr vermutlich über das Einfahrtstor in die Tiefgarage und nahm die dort gelagerten Räder im Gesamtwert von rund 1.800 Euro mit. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/3990-0 um Zeugenhinweise. (ms)

Plochingen (ES): Nach Unfall einfach weitergefahren (Zeugenaufruf)

Nach einem hellen Pkw, der im linken Frontbereich oder der linken Seite beschädigt sein müsste, fahndet die Verkehrspolizei Esslingen. Eine 59 Jahre alte Frau war am Donnerstag, kurz vor 9.30 Uhr, mit ihrem Toyota Yaris auf der L 1250 von Wernau herkommend nach Plochingen gefahren. Am Ortsbeginn fuhr sie am Kreisverkehr bei einem Discounter die erste Möglichkeit in Richtung Neckarstraße raus, da sie in Richtung Stadtmitte weiterfahren wollte. Unmittelbar nach dem Kreisel kam ihr der helle Pkw entgegen. Der bislang unbekannte Fahrer war von der Neckarstraße kommend vermutlich in Richtung Ulmer Straße unterwegs. Da er die Kurve schnitt, kam es zur Kollision mit dem Toyota. Der Pkw der Frau blieb einige Meter nach dem Zusammenstoß mit starken Beschädigungen in Höhe von etwa 5.000 Euro stehen. Er musste abgeschleppt werden. Der Verursacher fuhr ohne anzuhalten weiter. Sachdienliche Hinweise zu dem gesuchten, hellen Auto, bei dem möglicherweise eine Radkappe fehlt, werden unter Telefon 0711/3990-420 erbeten. Weiterhin werden Zeugen des Unfalls gebeten, sich zu melden. (ms)

Neuhausen/Fildern (ES): Mit Messer verletzt

Bei einem Streit in einer Asylunterkunft in der Mörikestraße ist am Donnerstagabend ein Mann durch ein Messer verletzt worden. Drei Männer im Alter zwischen 27 und 30 Jahren gerieten gegen 21.20 Uhr aufgrund Nichtigkeiten in einem Zimmer in Streit. Im Laufe der Auseinandersetzung ergriff mindestens einer der Beteiligten einen Kochtopf woraufhin ein anderer ein Küchenmesser zur Hand nahm. Im nachfolgenden, allgemeinen Gerangel wurde ein 27-Jähriger, der das Messer selbst in der Hand hatte, durch dieses nach derzeitigem Ermittlungsstand leicht verletzt. Die Kontrahenten trennten sich anschließend und verständigten die Polizei. Der Verletzte wurde zur Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (jw)

Ostfildern (ES): Autofahrer geht auf Autofahrer los (Zeugenaufruf)

Zu einer Körperverletzung im Straßenverkehr ist es am Donnerstagmittag, gegen zwölf Uhr, im Bereich der Kreuzung Rinnenbachstraße und Kreuzbrunnenstraße gekommen. Ein 18-Jähriger war mit seinem schwarzen Mini auf der Kreuzbrunnenstraße in Fahrtrichtung Nellingen unterwegs, als er trotz Verbots von einem schwarzen BMW überholt wurde. Der junge Mann hupte daraufhin. Als beide Fahrzeuge an einer roten Ampel an der Kreuzung anhalten mussten, stieg der BMW-Fahrer aus, ging zum Fahrzeug des 18-Jährigen und schlug diesem durch das geöffnete Fenster ohne Vorwarnung ins Gesicht. Anschließend fuhr der Angreifer davon. Der 18-Jährige wurde durch den Schlag leicht verletzt. Der unbekannte BMW-Fahrer ist ungefähr 180 - 185 Zentimeter groß, zirka 40 - 45 Jahre alt und hat schwarze, längere Haare. Außerdem trug er eine schwarz-blaue Arbeitsbekleidung. Der Polizeiposten Ostfildern sucht unter der Telefonnummer 0711/3416983-0 nun Zeugen des Vorfalls. Insbesondere die Fahrerin eines Opel, die hinter dem Fahrzeug des 18-Jährigen stand, wird gebeten, sich zu melden. (mr)

Tübingen (TÜ): Mädchen an den Po gefasst (Zeugenaufruf)

Zu zwei Vorfällen, die sich am Donnerstagabend und am Freitagmorgen in der Südstadt ereignet haben und dort derzeit Schülerinnen und Eltern beunruhigen, sucht die Polizei noch Zeugen. Am Donnerstagabend, gegen 18.15 Uhr, war ein zehnjähriges Mädchen in der Fürststraße mit ihrem Cityroller unterwegs, als ihr ein Junge oder Jugendlicher auf einem Mountainbike einmal ans Gesäß fasste. Am Freitagmorgen, gegen 7.30 Uhr, war es eine Neunjährige, die in der Ulrichstraße auf dieselbe Art und Weise belästigt wurde. Ein Radfahrer fuhr von hinten an sie heran und fasste ihr einmal an den Po. Zu weiteren Übergriffen kam es nicht. Der Jugendliche war ca. 170 cm groß und hatte eine normale Statur, schwarze, kurze Haare und helle Haut mit Pickeln im Gesicht. Er trug einen roten Fahrradhelm und eine Regenjacke unbekannter Farbe. An seinem Fahrrad war am Gepäckträger eine Fahrradtasche angebracht. Die Polizei geht von einem Zusammenhang der beiden Fälle aus. Im ersten Fall wird ein rot-schwarzer Fahrradhelm beschrieben. Hinweise auf den Unbekannten, gegen den wegen Verdachts der sexuellen Belästigung ermittelt wird, nimmt die Polizei unter Tel. 07071/972-8660 entgegen. (ak)

Tübingen (TÜ): Über die Straße rennendes Kind angefahren (Zeugenaufruf)

Ein unachtsam über die Straße rennendes Kind ist am Donnerstagmittag angefahren und leicht verletzt worden. Eine 69-Jährige befuhr mit ihrem VW Golf um 13.20 Uhr den Berliner Ring in Richtung der Straße Im Schönblick. Als sie mit langsamer Geschwindigkeit an einem Bus an der Haltestelle Ahornweg vorbeifuhr, rannte ein zehn Jahre altes Mädchen vor dem Bus, ohne auf den Verkehr zu achten, über die Straße zu ihren Schulkameraden. Die Autofahrerin bremste beim Erkennen des Kindes sofort bis zum Stillstand ab. Es kam trotzdem zu einem leichten Anstoß mit einem Bein der Zehnjährigen. Sie wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen zur ambulanten Versorgung in eine Klinik gebracht. Die Verkehrspolizei Tübingen bittet unter Telefon 07071/972-8660 Zeugen des Unfalls, sich zu melden. (ms)

Mössingen (TÜ): Kind läuft gegen vorbeifahrendes Auto

Ohne auf den Verkehr zu achten ist ein Kind am Donnerstagnachmittag auf die Straße gelaufen und gegen ein vorbeifahrendes Auto geprallt. Der Neunjährige war kurz nach 14 Uhr auf dem Gehweg der Ofterdinger Straße unterwegs. Um zu seinen Schulkameraden auf der anderen Straßenseite zu gelangen, lief der Junge auf die Fahrbahn. Dort prallte er gegen die rechte Pkw-Seite eines vorbeifahrenden 47-Jährigen. Durch den Aufprall wurde das Kind abgewiesen und fiel zu Boden. Es erlitt Kopfverletzungen und musste mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. (ms)

Kusterdingen (TÜ): Betrunken auf geparkten Pkw aufgefahren

Unter Alkoholeinfluss stehend ist ein 28-Jähriger am frühen Freitagmorgen mit seinem Mercedes auf einen geparkten Pkw aufgefahren und hat dadurch noch ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Der Mann fuhr kurz vor vier Uhr die Straße Im Wengert entlang und kollidierte dabei ersten Ermittlungen zufolge aufgrund seiner Alkoholisierung und Sekundenschlafs mit einem geparkten Audi. Durch den Aufprall wurde dieser noch zirka drei Meter nach vorne auf einen Ford geschoben. Ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab beim Unfallverursacher einen Wert von über einem Promille. Der 28-Jährige musste daraufhin sowohl eine Blutprobe als auch seinen Führerschein abgeben. Insgesamt entstand an den drei Pkw ein Schaden in Höhe von zirka 14.500 Euro. (mr)

Rottenburg (TÜ): Beamte beleidigt und Widerstand geleistet

Ein offensichtlich betrunkener 21-Jähriger hat am Donnerstagabend im Rahmen einer Fasnetsveranstaltung zwei Polizeibeamte beleidigt und anschließend Widerstand geleistet. Kurz nach 19 Uhr wurden die Beamten auf dem Eugen-Bolz-Platz auf eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen aufmerksam und wollten in der Folge die Personalien des beteiligten jungen Mannes feststellen. Dieser bedachte die Beamten daraufhin in äußerst aggressiver Weise mit nicht zitierfähigen Beleidigungen. Da sich der 21-Jährige nicht beruhigen ließ, wurden ihm Handschließen angelegt, wogegen er sich massiv zur Wehr setzte. Erst auf dem Polizeirevier beruhigte sich der Mann, sodass er nach der Erteilung eines Platzverweises entlassen werden konnte. Er wird außerdem bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Das Polizeirevier Rottenburg hat auch im Falle der vorausgegangenen körperlichen Auseinandersetzung ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (mr)

