POL-RT: Roller-Lenker nach Unfall davongefahren; Kontrolle des gewerblichen Güterkraftverkehrs; Auffahrunfall; Brand (Zeugenaufruf)

Esslingen (ES): Roller-Lenker nach Unfall davongefahren

Noch unklar sind die Gründe, warum ein Roller-Lenker am Donnerstagvormittag nach einem Verkehrsunfall weitergefahren ist. Der bislang unbekannte Zweirad-Fahrer war um zehn Uhr von der Augustinerstraße herkommend in die Mettinger Straße abgebogen. Unmittelbar nach der Abzweigung musste er verkehrsbedingt anhalten. Ein hinterherfahrender, 45 Jahre alter Lenker einer Mercedes Benz C-Klasse bemerkte dies und konnte ebenfalls stoppen. Einem folgenden, 52-jährigen Fahrer eines weiteren Mercedes reichte es nicht mehr abzubremsen. Er schob mit seinem AMG die C-Klasse auf den Roller. Das Zweirad wurde hierbei unter dem Pkw eingeklemmt und der Unbekannte auf die Fahrbahn geschleudert. Im Anschluss zog der Gestürzte seinen Roller unter dem Auto hervor und fuhr in Richtung Mettingen davon. Die Ermittlungen nach ihm dauern an. Der 45-jährige Mercedes-Lenker zog sich leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An den Pkw entstand ein Schaden in Höhe von rund 13.000 Euro. (ms)

Deizisau (ES): 16 von 18 kontrollierten Lkw beanstandet

Bei einer mehrstündigen, schwerpunktmäßigen Kontrolle des gewerblichen Güterkraftverkehrs mussten am Donnerstag mehrere Lkw und deren Fahrer von der Polizei beanstandet werden. An der zwischen acht Uhr und 13 Uhr im Herrenlandweg eingerichteten Kontrollstelle nahm das Verkehrskommissariat Esslingen mit Unterstützung des Präsidiums Einsatz insgesamt 18 Fahrzeuge genau unter die Lupe. Dabei stellten die Beamten bei 16 der kontrollierten Lkw unter anderem Verstöße gegen die Sozialvorschriften im Bereich der Lenk- und Ruhezeiten, mangelnde Ladungssicherung oder Verstöße gegen europäische Transportvorschriften fest. Besonders aufgefallen war den Beamten ein Sattelzug mit slowenischer Zulassung, der über acht Tonnen Gefahrgut geladen hatte und dessen Fahrer auf dem Weg von Frankreich nach Italien war. Neben der nicht ausreichenden Ladungssicherung der umweltgefährdenden Stoffe waren am Auflieger zudem zwei Bremsscheiben gebrochen und die Radbremsen daher ohne Funktion. Dem Fahrer wurde bis zur vollständigen, mehrere Stunden dauernden Reparatur der Bremsen die Weiterfahrt untersagt. Von ihm wurden rund 1.000 Euro als Sicherheitsleistung erhoben. Insgesamt wurden Sicherheitsleistungen in Höhe von 4.500 Euro festgesetzt. (mr)

Dettingen/Teck (ES): Ungebremst auf Vordermann aufgefahren

Nahezu ungebremst ist am Donnerstagmorgen, kurz nach acht Uhr, auf der B 465 eine 19-jährige VW-Lenkerin auf den Vordermann aufgefahren. Die junge Frau übersah kurz vor der Einmündung der K 1250, dass ein 38-Jähriger mit seinem BMW gerade erst wieder dabei war anzufahren, nachdem er an einer roten Ampel gestoppt hatte. Der VW krachte so stark ins Heck des BMW, dass sich die Fahrerin dabei leichte Verletzungen zuzog und anschließend vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht werden musste. Am VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ungefähr 6.000 Euro. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der Schaden am BMW wird auf 5.000 Euro geschätzt. (se)

Nehren (TÜ): Heiße Asche führt zu Flächenbrand (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt der Polizeiposten Gomaringen nach einem Flächenbrand im Gewann Lindach am Donnerstagvormittag. Kurz vor zwölf Uhr trafen Polizei und Feuerwehr an der Aufforstungsfläche am Waldrand ein, nachdem dort zuvor ein Waldarbeiter mehrere Glutnester entdeckt und den Notruf gewählt hatte. Durch die Feuerwehr konnten die betroffenen, gut 2000 Quadratmeter Fläche gelöscht und so ein weiteres Ausbreiten der Glut verhindert werden. Wie sich daraufhin herausstellte, hatte ein Unbekannter am Waldrand heiße Asche entsorgt, die dann offenbar durch den Wind in die Aufforstungsfläche getragen worden war. Der entstandene Schaden beläuft sich vorläufigen Schätzungen zufolge auf zirka 2.000 Euro. Zeugen, die im Bereich des Waldrandes verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Entsorger der Asche machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. (mr)

