Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Frau von Pferd getreten; Festnahme nach Einbruch; Verkehrsunfälle, teils mit Zeugenaufruf; Schule nach Missbrauch von Feuerlöscher evakuiert; Wiesenbrand

Reutlingen (ots)

Mehrstetten (RT): Frau von Pferd getreten

Schwerste Kopfverletzungen hat eine junge Frau am späten Mittwochnachmittag erlitten, als sie von einem Hufschlag ihres Pferdes getroffen wurde. Die 23-Jährige führte kurz nach 17.30 Uhr ihre zweijährige Stute am Halfter durch die Frauenstraße. Am Ortsausgang erschreckte sich das Tier aus bislang unbekannten Gründen und trat aus. Die Frau wurde hierbei im Gesicht getroffen. Ihre Begleiterinnen verständigten daraufhin sofort den Rettungsdienst. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort musste die Schwerverletzte mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. (ms)

Esslingen (ES): Nach Einbruch in Wertstoffhof festgenommen

Zwei Männer im Alter von 37 und 52 Jahren sowie zwei 36 und 38 Jahre alte Frauen sind am späten Mittwochabend nach einem Einbruch in einen Wertstoffhof in der Stettener Straße von der Polizei vorläufig festgenommen worden. Kurz vor 21.30 Uhr hatte ein Zeuge im Bereich des Geländes verdächtige Personen mit einem Pkw gesehen und den Notruf gewählt. Das entsprechende Fahrzeug wurde im Zuge der groß angelegten Fahndung, an der auch Kräfte benachbarter Polizeipräsidien beteiligt waren, in Reichenbach gesichtet und angehalten. Alle vier Insassen wurden daraufhin vorläufig festgenommen. Im Kofferraum des Pkw entdeckten und beschlagnahmten die Beamten anschließend diversen Elektroschrott als mutmaßliches Diebesgut vom Gelände des Wertstoffhofs. Auf welchem Weg die Tatverdächtigen auf das Gelände gelangt waren, steht derzeit noch nicht zweifelsfrei fest. Alle vier Personen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt und werden nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (mr)

Esslingen (ES): Mit dem Roller aufgefahren (Zeugenaufruf)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend, um 18.55 Uhr, in der Heilbronner Straße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Esslingen Zeugen. Ein derzeit noch unbekannter, dunkel gekleideter Roller-Fahrer mit schwarzem Helm fuhr auf der Heilbronner Straße in Richtung Oberesslingen. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kollidierte sein schwarz-roter Roller auf Höhe der Blumenstraße mit einem Mercedes sowie einem Peugeot, die beide ordnungsgemäß dort geparkt waren. Der Zweirad-Lenker stürzte offensichtlich, bestieg dann jedoch wieder seinen Roller und fuhr über den Schulhof einer dortigen Schule in Richtung Schillerstraße weiter. Vermutlich wurde der Fahrer am Bein verletzt. Der Schaden an den beiden Pkw wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich unter Tel. 0711 / 3990-0 zu melden. (jw)

Deizisau (ES): Schule nach Missbrauch von Feuerlöscher evakuiert

Die missbräuchliche Verwendung eines Feuerlöschers hat am Mittwochvormittag an einer Gemeinschaftsschule in der Bismarckstraße zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei geführt. Die Einsatzkräfte waren gegen 11.15 Uhr ausgerückt, nachdem zuvor Rauch in dem Gebäude gemeldet worden war. An dem Einsatz war neben mehreren Streifenwagen anfangs auch ein Polizeihubschrauber beteiligt, um im Fall eines Brandes Videoaufnahmen aus der Luft anzufertigen. Durch die Schulleitung wurde vorsorglich die Evakuierung der Schule eingeleitet. Wie sich vor Ort herausstellte, war im Gebäude grundlos ein Feuerlöscher betätigt worden. Das feine Löschpulver hatte den Anschein von Rauch erweckt und so die Rettungskette in Gang gebracht. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 34 Feuerwehrleuten, der Rettungsdienst mit einer Krankenwagenbesatzung vor Ort. Verletzt wurde niemand. Am Schulgebäude entstand kein Schaden. Der Polizeiposten Reichenbach hat ein Ermittlungsverfahren wegen der Beeinträchtigung von Nothilfemitteln gegen zwei Schülerinnen im Alter von 14 und 16 Jahren eingeleitet. Es wird auch geprüft, ob den beiden mutmaßlichen Verursacherinnen die Kosten des Einsatzes auferlegt werden können. (mr)

Reichenbach/Fils (ES): Auffahrunfall mit hohem Schaden

Blechschaden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro ist das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend zwischen Plochingen und Reichenbach ereignet hat. Ein 39-jähriger Audi-Fahrer wollte kurz vor 19 Uhr auf die L 1192 in Richtung Reichenbach auffahren. Der Audi-Fahrer war gerade dabei, vom Beschleunigungsstreifen auf die Fahrbahn zu wechseln, als er wohl aufgrund von Unaufmerksamkeit einer vor ihm fahrenden, 22-jährigen Renault-Fahrerin ins Heck krachte. Der Zusammenstoß war so heftig, dass beide Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. (se)

Plochingen (ES): Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen hat sich am Mittwochnachmittag auf der Esslinger Straße ereignet. Eine 70-Jährige wollte kurz vor 15 Uhr mit ihrem Toyota Aygo nach links auf ein Grundstück abbiegen. Aufgrund Gegenverkehrs musste sie zunächst anhalten. Eine nachfolgende, 28 Jahre alte Renault-Lenkerin bemerkte dies und konnte mit ihrem Twingo rechtzeitig abbremsen. Ein 88-jähriger Audi-Fahrer sah die stehenden Fahrzeuge zu spät und schob sie aufeinander. Das Auto des Unfallverursachers und der Renault mussten im Anschluss abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 6.000 Euro geschätzt. (ms)

Hirrlingen (TÜ): Radfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem selbst verschuldeten Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag erlitten. Der 35-Jährige befuhr mit seinem Rennrad kurz nach 15 Uhr die Marienstraße von Hemmendorf herkommend. An der Kreuzung mit der Rammertstraße missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden, 56 Jahre alten Sprinter-Lenkers. Dieser versuchte vergeblich, durch eine Vollbremsung eine Kollision zu vermeiden. Der Verletzte musste in einer Klinik stationär aufgenommen werden. (ms)

Rottenburg (TÜ): Brand einer Baumwiese

Mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften ist die Feuerwehr Rottenburg am Mittwochmittag, kurz vor zwölf Uhr, zu einem Brand in die Kalkweiler Steige ausgerückt. Ein Zeuge hatte der Rettungsleitstelle zuvor einen brennenden Grünstreifen mitgeteilt. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf ein rund 60 Meter langes, zum Teil brennendes Wiesenstück. Die Flammen wurden durch die Feuerwehr rasch gelöscht und die Wiese ausgiebig bewässert. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (se)

Rückfragen bitte an:



Silvia Edelmann (se), Telefon 07121/942-1108



Jan Wiesemann (jw), Telefon 07121/942-1103



Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell