POL-D: Düsseltal: 70 Jahre alte Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Düsseldorf (ots) - Düsseltal: 70 Jahre alte Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Dienstag, 4. Dezember 2018, 10.40 Uhr

Nach den ersten Ermittlungen der Polizei wendete zur Unfallzeit ein 84-Jähriger mit seinem Mercedes in einer Grundstücksausfahrt an der Brehmstraße (dortige Stichstraße). Er fuhr danach verbotswidrig entgegengesetzt der Fahrtrichtung aus der Einfahrt, um auf die Hauptfahrbahn der Brehmstraße zu gelangen. Dabei übersah er offenbar ein Paar, das aus Richtung Rethelstraße kommend, zu Fuß unterwegs war. Während der 58-jährige Mann noch zur Seite springen konnte, wurde seine 70 Jahre alte Begleiterin von dem Mercedes erfasst. Die Frau stürzte auf den Gehweg und erlitt Verletzungen, die stationär in einem Krankenhaus versorgt werden.

