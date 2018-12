POL-D: Polizeieinsatz in Stadtmitte - Tod nach Fenstersprung - Kriminalpolizei ermittelt - Derzeit keine Hinweise auf Fremdverschulden

Düsseldorf (ots) - Polizeieinsatz in Stadtmitte - Tod nach Fenstersprung - Kriminalpolizei ermittelt - Derzeit keine Hinweise auf Fremdverschulden

Dienstag, 4. Dezember 2018, 14.23 Uhr

Offenbar in Suizidabsicht stürzte sich heute Nachmittag ein 53-jähriger Mann aus dem Fenster eines Hotels an der Oststraße. Trotz Reanimationsmaßnahmen starb er noch am Fundort. Die Kriminalpolizei ermittelt. Derzeit gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

