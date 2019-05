Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 07.05.2019, 13:30 Uhr -> 07.05.2019, 16:00 Uhr Verkehrsunfallflucht

Landau (ots)

In der Eichenstraße beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Wenden einen hier geparkten PKW Toyota mit SÜW-Kennzeichen an der hinteren linken Tür und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Anhand des Schadens handelte es sich um einen weißes Fahrzeug.

Hinweise hierzu bitte an die Polizei Landau.

