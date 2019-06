Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Hausfassade beschädigt, Fahrer flüchtig

Meisenheim (ots)

Eine Beschädigung an der Fassade seines Fachwerkhauses hat am Freitagmorgen der Besitzer eines Anwesens in der Obergasse in Meisenheim festgestellt. Aufgrund der Anstoßhöhe von 4 Metern ist davon auszugehen, dass der Schaden von einem Lastwagen, oder ähnlich großen Fahrzeug verursacht wurde. Der Unfallverursacher hat die Unfallstelle nach dem Zusammenstoß verlassen ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die zur Aufklärung der Unfallflucht beitragen können, mögen sich bitte mit der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382 - 9110 in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell