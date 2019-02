Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Vorfahrtsunfall mit Verletzten

Speyer (ots)

22.02.2019, 16.45 Uhr. Bei der Kreuzung Im Erlich/Lina-Sommer-Straße missachtete die 42-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades die Vorfahrt des von rechts kommenden PKW Nissan, der von einer 54 Fahrerin geführt wurde. Das Krad fuhr in den linken vorderen Kotflügel, so dass der 9-jährige Sozius auf die Motorhaube des PKW stürzte. Sowohl Fahrerin als auch Sozius wurden leicht verletzt. Sie wurden vom DRK in ein Krankenhaus verbracht. Das Krad war nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt.

