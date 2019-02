Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Bushaltestelle beschädigt

Speyer (ots)

22.02.2019, 19.45 Uhr. Zwei bislang unbekannte Jungen im Alter von ca. 15-17 Jahre beschädigten die Glaselemente der Bushaltestelle vor dem Ärztehaus in der Hilgardstraße. Dies wurde von einer Zeugin beobachtet. Die Jungen flüchteten anschließend mit ihren Fahrrädern in Richtung Fuchsweiherstraße. Der Schaden dürfte ca. 2.000 Euro betragen. Hinweise auf diese Jungen nimmt die Polizei Speyer unter der Tel.-Nr. 06232/1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

