Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Anhänger gestohlen

Speyer (ots)

In der Nacht zum Freitag wurde in der Waldseer Straße auf dem Parkplatz vor der Bäckerei Wilhelmi ein Anhänger, welcher sich an einem gelben Peugeot Boxer befand, entwendet. Das Kennzeichen wurde abmontiert und zurückgelassen. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich nimmt die Polizei Speyer unter der Tel.-Nr. 06232/1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

