Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Doppelte Unfallflucht 21.02.19, 18:38 Uhr

Speyer (ots)

Ein 69-jähriger Speyerer hielt gestern am frühen Abend die Polizei auf Trapp. Zunächst wurde durch Zeugen eine Unfallflucht in der Waldseer Straße gemeldet, bei der der Unfallverursacher geflüchtet sei. Kurze Zeit später wurde erneut eine Unfallflucht mit demselben Fahrzeug in der Iggelheimer Straße gemeldet. Auch hier habe der Fahrer ein Fahrzeug gerammt. Der Fahrer sei laut Zeugenaussagen betrunken. Auf seiner weiteren Fahrt überfuhr der Mann zweimal eine Rote Ampel und konnte schließlich durch die Beamten in seiner Wohnung angetroffen werden. Einen Alkoholtest konnte der Unfallfahrer nicht durchführen. Aufgrund seines körperlichen Zustandes wurde er letztendlich in ein Krankenhaus verbracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die genaue Schadenshöhe, die durch die Unfälle entstanden ist, muss noch ermittelt werden.

