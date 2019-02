Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Diebe unterwegs 21.02.2019

Speyer (ots)

Am gestrigen Tag wurden mehrfach Bürger Opfer von Taschendieben im Bereich der Maximilianstraße in Speyer. In einem Fall wurde ein Handy und in zwei weiteren der Geldbeutel der Geschädigten aus deren Handtaschen entwendet. Die Polizei weist an dieser Stelle darauf hin, mitgeführte Taschen stets zu verschließen und auf eigene Wertgegenstände zu achten.

