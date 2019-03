Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Auslieferung wegen U-Haft

Weil am Rhein (ots)

Ein wegen Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und Handel mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln gesuchter 37-Jähriger konnte am Montagmittag aus der Schweiz nach Deutschland ausgeliefert werden. Der serbische Staatsangehörige wurde am Autobahnübergang Weil am Rhein / Basel an die Bundespolizei übergeben. Gegen den Gesuchten lag ein Europäischer Haftbefehl vor, da das Amtsgericht Rostock die Untersuchungshaft gegen ihn angeordnet hatte. Der 37-Jährige wurde durch die Bundespolizei festgenommen, dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

