Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Unerlaubter Aufenthalt aufgedeckt

Riegel (ots)

Um in Deutschland arbeiten zu können hatte sich ein 26-Jähriger eine falsche rumänische Identitätskarte besorgt. Am Montagmittag wurde er bei einer Kontrolle an der Autobahn bei Riegel durch die Bundespolizei kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass es sich bei der vorgelegten Identitätskarte um eine Fälschung handelt. Der 26-Jährige konnte als moldauischer Staatsangehöriger identifiziert werden. Mit seiner rumänischen Identität war es dem Mann gelungen über ein halbes Jahr in Deutschland zu leben, sich hier anzumelden und zu arbeiten. Durch die Bundespolizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung sowie unerlaubter Einreise und Aufenthalt gegen den moldauischen Staatsangehörigen eingeleitet. Zudem bestehen weitere Ermittlungsansätze unter anderem wegen Mittelbarer Falschbeurkundung. Dem 26-Jährigen wurde die Abschiebung angedroht und eine Ausreisefrist gesetzt, die er mittels Grenzübertrittsbescheinigung nachweisen muss.

