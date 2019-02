Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- BMW erfasst Fußgänger und flüchtet

Ennepetal (ots)

Am Dienstagmorgen wurde ein 20-jähriger Ennepetaler an der Heilenbecker Straße, Höhe der Bushaltestelle Wassermaus von einem rangierenden BMW erfasst und leicht verletzt. Der schwarze BMW rangierte in Höhe der Bushaltestelle und stieß beim Rückwärtsfahren gegen das Knie des 20-Jährigen. Danach fuhr der bislang unbekannte Fahrer des BMW in unbekannte Richtung davon, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern. Der 20-Jährige wurde zwar leicht verletzt, benötigte jedoch keine sofortige ärztliche Behandlung. Er merkte sich das Kennzeichen des Unfallflüchtigen. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell