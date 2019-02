Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Tür der Dachgeschosswohnung hält Einbruch stand

Wetter (ots)

Erst am Montag bemerkte der Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Kaiserstraße, dass Unbekannte versuchten die Wohnungstür seiner Dachgeschosswohnung gewaltsam zu öffnen. Zuletzt war der Bewohner am Donnerstag in seiner Wohnung, als er Montag zurückkehrte, stellte er die Hebelspuren an der Tür fest. Das Öffnen der Tür gelang den Tätern nicht, Hinweise liegen nicht vor

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell