Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Kradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Sprockhövel (ots)

Am Sonntagmittag fuhr eine 54-jährige Sprockhövelerin mit ihrem VW Polo auf der Bochumer Straße in Richtung Im Hammertal. An der Einmündung Alte Bergstraße bremste sie ihren Pkw, um nach links in die Straße abzubiegen. Den Bremsvorgang bemerkte der hinter ihr fahrende 44-jährige Bochumer mit seinem Motorrad zu spät und fuhr auf den VW auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer leicht verletzt, er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

