Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- BMW gestohlen

Gevelsberg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten Fahrzeugdiebe einen an der Talstraße geparkten blauen BMW X5. Der Nutzer des Fahrzeuges stellte seinen BMW mit EN Kennzeichen am Donnerstagabend, gegen 21:00 Uhr, an der Straße ab. Am Freitagmorgen stellte er den Diebstahl fest. Es handelt sich um einen Pkw, der mit Keyless-Go-System ausgestatteter ist. Hinweise auf Täter liegen nicht vor.

