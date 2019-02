Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Bewaffneter Raub auf Tankstelle in der Berliner Straße

Schwelm (ots)

Am Samstag, den 16.02.2019 gegen 21:36 Uhr betraten zwei maskierte Personen eine Tankstelle in der Berliner Straße und forderten unter Vorhalt zweier Messer und eines Hammers die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten. Anschließend verließen die Täter das Tankstellengelände zu Fuß vermutlich in Richtung Innenstadt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336 9166 2711

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell