POL-EN: Ennepetal - Spritztour mit Pkw endet auf dem Dach. Zwei Verletzte.

Ennepetal (ots)

Am 17.02.2019 um 00:12 Uhr meldet ein Zeuge einen verunfallten, auf dem Dach liegenden Pkw Audi, der in der Zufahrt zur Heilenbecker Talsperre liegt. Bisherige Ermittlungen ergeben, dass ein 16-jähriger Ire zusammen mit einem 15-jährigen Freund den Pkw der Eltern unbefugt in Gebrauch genommen hat. Auf dem Weg zur Heilenbecker Talsperre verliert er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Pkw und prallt gegen ein Verkehrszeichen sowie einen Baum. Anschließend überschlägt sich der Pkw und kommt auf dem Dach zum Liegen. Der 16-Jährige flüchtet zu Fuß vom Unfallort. Der 15-jährige Beifahrer wird schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und durch Angehörige in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Pkw wird sichergestellt. Es entsteht Sachschaden in Höhe von etwa 8150,- Euro. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen, kann der leicht verletzte, 16-jährige mutmaßliche Fahrer am Morgen bei seinen Eltern angetroffen werden. Die Ermittlungen dauern an.

