Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Unbekannte versuchen zwei Pkw in Brand zu setzen

Schwelm (ots)

Am Samstagabend bemerkte ein Fußgänger, dass kleine Flammen aus dem Tankdeckel eines an der Moltkestraße geparkten Fiat Panda schlugen. Der Zeuge reagierte schnell, löschte den Brand und informierte die Polizei. Ein Unbekannter hatte offensichtlich den Tankdeckel des Fahrzeuges aufgeschraubt, kleinere Äste hinein gesteckt und angezündet. Dadurch, dass der Zeuge schnell reagierte, konnte Schlimmeres verhindert werden. Am Sonntagmorgen, gegen 10:00 Uhr, beobachtete ein Anwohner der Moltkestraße einen Jugendlichen, der sich auffällig an den geparkten Fahrzeugen verhielt. Er beobachtete, wie der Jugendliche mehrere Papiertaschentücher in den Kühlergrill eines Toyotas steckte. Als der Zeuge ihn ansprach, entfernte sich der Jugendliche in Richtung Markgrafenstraße. Der Jugendliche wird so beschrieben: Männlich und etwa 12 bis 14 Jahre alt. Er trug eine schwarze Jacke mit Kapuze, eine graue Jogginghose und weiße Schuhe. Bei sich hatte er eine rote Tasche mit dem Aufdruck Rewe.

