POL-DN: In Wohnungen in Ellen eingebrochen

Niederzier (ots) - Zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus am Ellener Streffenweg gerieten am Mittwoch in den Fokus von Einbrechern.

Zwischen 07:30 und 14:25 Uhr drangen bislang Unbekannte in die beiden Wohnungen, die auf einer Etage liegen, ein. Beide Eingangstüren wurden aufgehebelt und die Wohnräume nach Diebesgut durchwühlt. In beiden Fällen konnten bei der Anzeigenerstattung noch keine Angaben zu entwendeten Gegenständen oder Wertsachen gemacht werden.

Gegen 10:30 Uhr hatte eine Bewohnerin des Mehrfamilienhauses verdächtige Geräusche aus dem Hausflur gehört. Beim Blick nach draußen konnte sie noch drei junge Männer erkennen, die das Haus gerade verlassen hatten. Ob diese mit den Einbrüchen in Zusammenhang stehen, steht derzeit nicht fest. Näher beschreiben konnte die Frau die Personen nicht.

Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Wählen Sie den Notruf 110, wenn Sie in ihrem Umfeld verdächtige Beobachtungen machen. Jeder Hinweis zählt!

