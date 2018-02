POL-DN: Einbrecher im Jülicher Nordviertel unterwegs

Jülich (ots) - Zwei Einbrüche und vier Einbruchsversuche nahm die Polizei am Dienstag im Jülicher Norden auf.

Zwischen 10:00 Uhr und 12:45 Uhr geriet eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Kopernikusstraße ins Visier von Einbrechern. Nachdem das Schloss der Wohnungstür gewaltsam überwunden wurde, begaben sich der oder die Unbekannten im Inneren auf die Suche nach Diebesgut. Nach ersten Feststellungen wurde schließlich Schmuck und Bargeld entwendet. In einem ähnlichen Tatzeitraum, nämlich zwischen 11:30 Uhr und 12:50 Uhr, drangen Diebe in eine weitere Wohnung in einem anderen Mehrfamilienhaus in der Kopernikusstraße ein. Auch hier wurde das Türschloss der Wohnung derart beschädigt, dass diese geöffnet werden konnte. Angaben zu möglichem Diebesgut liegen noch nicht vor. Wie der oder die Täter in die Mehrfamilienhäuser gelangten, steht noch nicht fest.

In drei Mehrfamilienhäuser an der Artilleriestraße sowie eines an der Linnicher Straße versuchten Unbekannte zwischen 07:00 Uhr und 13:00 Uhr einzubrechen. Die Versuche, die Hauseingangstüren aufzuhebeln, scheiterten jedoch.

In allen Fällen konnten der oder die Täter unerkannt entkommen. Die Kriminalpolizei hat Spuren vor Ort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Beobachtungen nimmt die Polizei unter Notrufnummer 110 jeder Zeit entgegen. Jeder Hinweis zählt!

Schon einfache technische Maßnahmen können das Einbruchrisiko erheblich reduzieren. Lassen Sie sich von unseren Fachleuten des zuständigen Kommissariats kostenlos beraten. Sie erreichen die technischen Berater zur Bürodienstzeit unter der Rufnummer 02421 949-8700.

