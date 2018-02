POL-DN: Zwei Unfälle in fünf Minuten - Polizei sucht flüchtigen Verursacher

Nörvenich/Vettweiß (ots) - Am Nachmittag des 22.02.2018 wurden der Polizei innerhalb kürzester Zeit zwei Verkehrsunfälle gemeldet, bei denen der jeweilige Verursacher vom Unfallort davongefahren war. Die Unfallstellen liegen knapp fünf Kilometer auseinander. Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich in beiden Fällen um denselben Wagen.

Gegen 14:50 Uhr am vergangenen Donnerstag geschah der erste Unfall auf der Weißfrauenhofstraße in Frauwüllesheim. Eine 46 Jahre alte Frau aus Nörvenich hatte mit ihrem Pkw die Hauptdurchgangsstraße in Fahrtrichtung Düren befahren, als ihr in Höhe der Einmündung zur Brigidastraße ein anderer Wagen entgegen kam. Hinter der dortigen Querungshilfe für Fußgänger samt der Fahrbahnverschwenkung geriet das Fahrzeug auf die Gegenfahrspur. Dabei touchierte der Pkw den Außenspiegel am Wagen der 46-Jährigen und beschädigte diesen. Ohne Anzuhalten und sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der Fahrer seine Fahrt auf der L 264 in Richtung Kelz fort.

Kaum fünf Minuten später kam es im Verlauf dieser Landesstraße zu einem weiteren Verkehrsunfall. Eine 38-jährige Autofahrerin kam aus Richtung Vettweiß und war in Fahrtrichtung Kelz unterwegs. Aus einem Wirtschaftsweg, der links in Richtung Kettenheim führt, setzte plötzlich ein Pkw rückwärts auf die Fahrbahn zurück. Trotz Bremsung prallte der Wagen der Vettweißerin gegen das querstehende Fahrzeug. Dessen Fahrer raste nach der Kollision mit durchdrehenden Rädern in Richtung Vettweiß davon.

Am Wagen der ersten Unfallbeteiligten entstand durch den beschädigten Außenspiegel ein Schaden von etwa 150 Euro, bei dem zweiten Unfallgeschehen wird der Sachschaden auf etwa 2000 Euro geschätzt. Auch das Unfall verursachende Fahrzeug muss in beiden Fällen beschädigt worden sein, jedenfalls konnten bei der polizeilichen Unfallaufnahme Fahrzeugteile sichergestellt werden. Den ersten Ermittlungen zufolge handelte es sich beim Unfallverursacher um eine männliche Person. Der gesuchte Wagen ist vermutlich ein silberner Pkw Mercedes Kombi.

Zeugen, die den beschriebenen Pkw beobachtet haben oder Angaben zu dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich mit der zuständigen Sachbearbeiterin des Verkehrskommissariats in Verbindung zu setzen. Zu Bürodienstzeiten ist sie unter der Telefonnummer 02421 949-5219 zu erreichen, außerhalb dieser Zeiten nimmt die Leitstelle unter der Rufnummer02421 949-6425 Hinweise entgegen.

