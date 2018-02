POL-DN: Zusammenstoß zwischen Pkw und Traktor

Foto vom Unfallwagen Bild-Infos Download

Titz (ots) - Am Dienstagmorgen ist es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Ortslage Höllen gekommen. Dabei wurde die 36 Jahre alte Unfallverursacherin leicht verletzt.

Die Frau aus Jülich befuhr gegen 07:35 Uhr die Straße Landwehr aus Richtung Güsten in Fahrtrichtung Bettenhoven. Sie beabsichtigte, nach links in die Frankenstraße abzubiegen. Hierbei stieß sie mit einem entgegen kommenden Traktor zusammen. Dieser befuhr die Straße Landwehr von Bettenhoven in Richtung Güsten. Während ihr 48-jähriger Kontrahent aus Elsdorf unverletzt blieb, musste die Unfallverursacherin vor Ort rettungsdienstlich behandelt werden. Ihr 14-jähriger Sohn, der mit ihm Wagen saß, blieb unverletzt.

Das Auto selbst war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Traktor verlor nach dem Unfall Betriebsmittel, die von der Feuerwehr abgestreut wurden.

