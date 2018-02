POL-DN: Maschinen und Gasflaschen gestohlen

Düren (ots) - Um ihr Diebesgut mitnehmen zu können, müssen bislang unbekannte Täter in zwei Fällen mit Fahrzeugen zu den Tatorten angereist sein.

Von einem Lagerplatz an der Willi-Bleicher Straße entwendeten Diebe am Wochenende mehrere Propangasflaschen. Hierzu hatten sie sich zwischen Freitagmittag, 13:30 Uhr, und Montagvormittag, 11:00 Uhr, auf das teilweise umfriedete Gelände begeben und sich an den leeren Gasflaschen bedient.

Am Montagmorgen, gegen 07:00 Uhr, wurde auch der Diebstahl von Werkzeugmaschinen in Gürzenich festgestellt. Hier müssen sich der oder die Diebe in der Nacht zu Montag auf die Ladeflächen von Lastwagen begeben und die darauf vorhandenen Werkzeugkisten aufgebrochen haben. Mehrere Geräte nahmen sie an sich, bevor sie sich vom Tatort entfernten.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die die Ermittlungen unterstützen könnten, werden an die Leitstelle der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 erbeten.

