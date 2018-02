POL-DN: Handys aus Schaufenster entwendet

Düren (ots) - Nur wenige Tage nach einem Einbruch in einen Mobilfunkladen in der Wirtelstraße (siehe Pressemeldung vom 21.02.2018, "Schaufensterscheibe eingeschlagen"), war das Geschäft in der Nacht zum Dienstag wieder Ziel von Dieben.

Ein aufmerksamer Bürger hörte kurz nach 02:30 Uhr einen Knall und kurz darauf Glas klirren. Mit einem Bekannten ging er in die Richtung, aus der er das Geräusch gehört hatte und sah zwei Radfahrer durch die Passage, die die Wirtelstraße mit der Schützenstraße verbindet, in Richtung Schützenstraße flüchten. Sie hatten zuvor die Schaufensterscheibe des Shops eingeschlagen und aus der Auslage diverse Mobiltelefone entwendet. Als die Zeugen die zerbrochene Scheibe sahen, riefen sie die Polizei. Eine daraufhin eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Die Täter sind etwa 175 bis 180 cm groß und von dünner bis normaler Statur. Sie trugen Schal und Mütze, die sie sich über das Gesicht gezogen hatten.

Wer die Ermittlungen der Polizei mit sachdienlichen Hinweisen unterstützen kann, wird gebeten, sich mit der Einsatzleitstelle der Polizei unter Telefon 02421 949-2425 in Verbindung zu setzen.

