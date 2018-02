POL-DN: Auto landet auf dem Dach

Foto vom Unfallwagen Bild-Infos Download

Jülich (ots) - Auf der Bundesstraße 56, in Höhe Selgersdorf, kam es Samstagfrüh zu einem Alleinunfall, bei dem ein Autofahrer leicht verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro.

Der 30 Jahre alte Pkw-Fahrer aus Aldenhoven befuhr die B 56 aus Richtung Düren kommend in Fahrtrichtung Jülich. Als er sich gegen 06:50 Uhr zum Beifahrersitz lehnte, wo er etwas zu Essen platziert hatte und nach dem er nun greifen wollte, geriet er in den Gegenverkehr. Ruckartig wollte er seinen Wagen zurück auf seine Fahrbahn lenken. Dabei geriet der Pkw ins Schleudern. Er kam nach rechts von der Straße ab und landete schließlich auf dem Dach. Nachdem ein Ersthelfer dem 30-Jährigen den Kofferraum öffnete, konnte dieser aus dem Auto klettern. Er wurde nach medizinischer Versorgung am Unfallort vorsorglich mit einem Rettungswagen zu einer Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Das nicht mehr fahrbereite Auto wurde von der Unfallstelle abtransportiert.

